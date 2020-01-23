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Как будет организовано движение на улице Поземского в Пскове после реконструкции. СХЕМА

Стало известно, как будет организовано движение транспорта после завершения реконструкции улицы Поземского и прилегающих к ней участков других улиц. Схему движения автотранспорта Псковской Ленте Новостей предоставили в администрации Пскова.



Схема увеличивается по клику

Как пояснила заместитель главы города Валентина Зубова, в целях сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда» (ул. Л. Поземского, 7) предусмотрено изменение схемы движения автотранспорта вокруг церкви, а также обустройство тротуара вокруг церкви для прохождения Крестного хода.

По ее словам, наличие двух нерегулируемых пешеходных переходов на круге связано с необходимостью обеспечения пешей доступности памятников культурного наследия (прежде всего, церкви Косьмы и Дамиана) и Сквера Народовластия. Пешеходный переход на въезд на круг со стороны Троицкого моста будет регулируемым, там же будет обустроен «островок безопасности».

Сам круг будет считаться главной дорогой, а все примыкающие к нему - второстепенными. Таким образом приоритет движения в данном случае будет у тех, кто движется по кругу, а автомобилисты, въезжающие на круг, будут должны уступить им дорогу.

Наличие «кармана» на улице Волкова обусловлено необходимостью обеспечения доступа ко дворам жилых домов, расположенных на ней.

Проектом предусмотрены бордюрные поперечные профили с 4-полосной проезжей частью. Ширина полос принята 3,25 м. Между проезжей частью и бортовым камнем предусмотрены полосы безопасности шириной 0,5 м. Также предусмотрена укладка декоративной плитки со стороны газона возле бортового камня проезжей части, на ширину 0,3 м, для защиты устраиваемого газона. Тротуары расположены с двух сторон улицы, есть как совмещенные с проезжей частью, так и разделенные газоном, минимальная ширина тротуара составляет 3 м.

Ожидается, что в результате применения схемы кругового движения на перекрестке улиц Л. Поземского - Труда - Волкова, пропускная способность увеличивается почти в 3 раза до 3 500 машин в час.

Напомним, масштабная реконструкция улицы Поземского в Пскове проходит в рамках программы «Совершенствование обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский». Ремонтные работы продлятся два года. В общей сложности на них будет затрачено 353 млн рублей, 268 млн рублей из которых - в 2019 году и 85 млн рублей - в 2020 году. Подрядчиком определена строительная компания ООО «Эгле».

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Первый этап реконструкции включает участок от Троицкого моста до пересечения Леона Поземского и улицы Набат. По проекту будут благоустроены и основные общественные пространства - парки Строителей и Народовластия. Планируется, что эти работы будут завершены до конца 2020 года.

Добавим, что в рамках реконструкции также будут переложены изношенные инженерные коммуникации, некоторые из которых не обновлялись практически с середины прошлого века.