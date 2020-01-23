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Городские власти рассказали о причинах ликвидации пешеходного перехода на улице Коммунальной в Пскове

Ликвидация пешеходного перехода на улице Коммунальной возле дома №39 связана с обеспечением безопасности пешеходов. Такой ответ дали в администрации Пскова в ответ обращение местного жителя, в котором мужчина выражает непонимание, почему переходы закрывают вместо того, чтобы делать их безопасными.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, в ответ на обращение в управлении городского хозяйства пояснили, что ликвидация объекта осуществлена на основании решения городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Решение было принято коллегиально и учитывает многочисленные обращения граждан, включая обращение депутата Государственной Думы РФ Александра Васильева в связи с частыми случаями дорожно-транспортных происшествий и травмирования пешеходов на указанном участке дороги.

При принятии решения также учитывалась крайне напряженная транспортная обстановка и большое количество транспорта на указанном участке, плотно заполняющего пешеходный переход в часы пик и не позволяющего в полной мере обеспечить видимость и безопасность пешеходов. Кроме того, в непосредственной близости, на пересечении улиц Коммунальной и Юбилейной находится регулируемый пешеходный переход.

«Сохранение пешеходного перехода, создающего опасность для участников дорожного движения, в данном случае не представляется допустимым», - подчеркнули в УГХ Пскова и добавили, что оборудование пешеходных переходов в Российской Федерации регламентируется действующими нормами с учетом анализа транспортной обстановки.

Согласно п.4.5.2.1 Межгосударственного стандарта ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие технические требования» пешеходные переходы через автомобильные дороги в населенных пунктах располагают через 200-300 метров.