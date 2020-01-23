←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Пусть бегут неуклюже...
Где переобуть машину?
Непогода спасет от штрафа
Ремонт на 23 июля
Деревья или ехать?
Рискованное место
Без «МАЗов» и Setra
ещё Дороги 23.01.2020 12:175 Как будет организовано движение на улице Поземского в Пскове после реконструкции. СХЕМА 23.01.2020 16:150 При реконструкции Набережной реки Великой учтут пожелание отделить тротуар от дороги 23.01.2020 15:270 «Лежачие полицейские» будут установлены на улице 23-го июля в Пскове 23.01.2020 15:162 Сергей Белов: 71% дорог Псковской области не соответствует требованиям безопасности 23.01.2020 14:452 Городские власти рассказали о причинах ликвидации пешеходного перехода на улице Коммунальной в Пскове 23.01.2020 12:351 Сколько килограммов грязи на псковских дорогах, выяснили активисты «Убитых дорог». ВИДЕО
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Сергей Белов: 71% дорог Псковской области не соответствует требованиям безопасности

23.01.2020 15:16|ПсковКомментариев: 2

Безопасность дорожного движения, как одну из приоритетных задач для сотрудников УМВД региона обозначил главный прокурор Псковской области Сергей Белов. Об этом он заявил на  расширенном заседании коллегии УМВД РФ по Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«71% дорог в области не соответствует требованиям безопасности, а муниципальные дороги вообще почти все не соответствуют. 353 моста находится в неудовлетворительном состоянии, 4 моста в аварийном состоянии, но все равно используются», - заявил Сергей Белов.

Он отметил, что работа каждого ведомства должна быть направлена на выполнение поставленных президентом целей. «Мы все должны быть заряжены на выполнение национальных проектов, в том числе привести в надлежащее состояние и дороги», - подчеркнул главный прокурор.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 6096 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
23.01.2020, 16:150 При реконструкции Набережной реки Великой учтут пожелание отделить тротуар от дороги 23.01.2020, 16:010 Полиция задержала водителя, который совершил смертельный наезд на пешехода на улице Инженерной в Пскове 23.01.2020, 15:270 «Лежачие полицейские» будут установлены на улице 23-го июля в Пскове 23.01.2020, 15:162 Сергей Белов: 71% дорог Псковской области не соответствует требованиям безопасности
23.01.2020, 15:120 ДТП с грузовиком и иномаркой затруднило движение по Леона Поземского в Пскове 23.01.2020, 14:480 В ДТП на Советской в Пскове подросток получил перелом 23.01.2020, 14:452 Городские власти рассказали о причинах ликвидации пешеходного перехода на улице Коммунальной в Пскове 23.01.2020, 14:020 Электронные аукционы по продаже «красивых» номеров могут запустить с 2021 года
23.01.2020, 12:351 Сколько килограммов грязи на псковских дорогах, выяснили активисты «Убитых дорог». ВИДЕО 23.01.2020, 12:175 Как будет организовано движение на улице Поземского в Пскове после реконструкции. СХЕМА 23.01.2020, 11:340 Двое взрослых и ребенок получили травмы в ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО 23.01.2020, 08:570 Водитель ВАЗа насмерть сбил женщину в Себеже
22.01.2020, 23:220 При столкновении «Газели» и фуры на трассе Санкт-Петербург - Невель погиб водитель. ФОТО 22.01.2020, 19:373 ДТП произошло у «Магеллана» на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО 22.01.2020, 17:112 Ширина тротуара у дома №8 по улице Леона Поземского останется неизменной 22.01.2020, 16:233 Белорусская автоцистерна со сжиженным газом перевернулась на трассе в Невельском районе
22.01.2020, 13:332 Дорожные полицейские Псковской области получили более 50 новых служебных машин. ФОТО 22.01.2020, 10:100 Эвакуацией пострадавших с мест ДТП займутся вертолеты 22.01.2020, 08:490 Более 130 нарушений выявил комплекс «Паркон» на улицах Юности и Инженерной в Пскове 22.01.2020, 08:381 Водитель мопеда зацепил дорожный знак в Невельском районе и получил травмы
22.01.2020, 08:2210 Изменить маршрут движения автобуса №30 в Пскове предлагает областной комитет по транспорту 21.01.2020, 20:470 «ВАЗ» и «КАМАЗ» столкнулись на улице Алмазной в Пскове 21.01.2020, 17:260 В Великих Луках прошла акция ГИБДД «Шагающий автобус» 21.01.2020, 16:5110 Власти города по просьбе псковичей изменят схему выезда с Золотой набережной после реконструкции ул. Леона Поземского
21.01.2020, 14:103 Сити-менеджер Пскова рассказал об изменениях в работе светофора на перекрестке Школьной и Труда 21.01.2020, 10:0710 Псковичи просят пересмотреть проект уширения ул. Леона Поземского в пользу людей, а не памятников 21.01.2020, 09:390 Автобус и «БМВ» утром столкнулись на улице Горького. ФОТО 21.01.2020, 08:012 Интерактив: Пока кого-то насмерть не собьют?
20.01.2020, 21:290 В псковской деревне Котово столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и иномарка 20.01.2020, 18:324 ДТП осложняет и без того напряженный трафик на площади Ленина в Пскове 20.01.2020, 17:476 Улицу Кузбасской дивизии в Пскове продлят за 9 млн рублей 20.01.2020, 14:110 УГХ Пскова оштрафовали из-за плохих «зебр»
20.01.2020, 10:120 Минэкономики разработало правила продажи автомобильных госзнаков 20.01.2020, 08:560 По вине нетрезвого водителя в ДТП в Палкинском районе пострадали две девушки 19.01.2020, 22:330 Названы 10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам 19.01.2020, 19:561 Нетрезвого жителя Родины задержали дорожные полицейские за рулем ВАЗа
19.01.2020, 16:590 На ул. Индустриальной в Пскове снова закрыли для движения две полосы 19.01.2020, 12:376 Упавшая в псковском автобусе пенсионерка получила переломы ребер 18.01.2020, 11:510 Великолучанин повторно задержан за рулем в нетрезвом виде 18.01.2020, 11:3911 Советский мост «встал» в пробке из-за перекрытия участка улицы Леона Поземского
18.01.2020, 10:330 Мобильный комплекс автофиксации нарушения ПДД с 18 января будет работать в районе ул. Инженерной, Юности и Звездной 17.01.2020, 15:270 Ремонт улицы Сосновой в Пскове запланирован на 2020 год 17.01.2020, 14:280 На выезде из Печор одна иномарка задела другую и вылетела в кювет. ФОТО 17.01.2020, 14:007 Пскович предложил сделать подземные пешеходные переходы на площади Ленина и нескольких перекрестках
17.01.2020, 13:510 Новый порядок медосмотра для водителей могут утвердить в феврале 17.01.2020, 13:380 ДТП на улице Инженерной затрудняет движение 17.01.2020, 13:315 Интерактив: О светофоре на перекрестке Горького - Люксембург 17.01.2020, 08:440 Водитель грузовика не пропустил ВАЗ на дороге Неелово-Печоры, пострадал один человек
16.01.2020, 18:390 В Пскове ДТП на перекрестке Некрасова и Советской затрудняет движение 16.01.2020, 13:400 ДТП произошло на «Четырех углах» в Пскове 16.01.2020, 08:532 Троих пешеходов за сутки сбили в Пскове 15.01.2020, 22:120 Фотофакт: Опасная яма на улице Кузнецкой почти не огорожена
15.01.2020, 20:110 По требованию великолукской прокуратуры у параноика отобрали водительские права 15.01.2020, 18:521 Недалеко и до беды - псковичи жалуются на состояние открытого перекрестка Гражданской и Яна Фабрициуса. ФОТО 15.01.2020, 17:160 Интерактив: На остановке «Телецентр» убрали половину автобусов 15.01.2020, 17:054 Жители Запсковья недовольны новым светофором на проспекте Энтузиастов. ВИДЕО
15.01.2020, 15:230 Фотофакт: В Пскове ограничено движение транспорта на Кузнецкой 15.01.2020, 15:170 «Нива» стала самым популярным внедорожником в 2019 году 15.01.2020, 14:480 Автомобили LADA вновь можно приобрести по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» 15.01.2020, 14:020 В прошлом году Госавтонадзор осуществил более 650 проверок в Псковской области
15.01.2020, 13:190 Около 160 плановых проверок проведет Госавтонадзор в Псковской области в 2020 году  15.01.2020, 13:150 Основные предписания в сфере пассажирских перевозок в Псковской области связаны с нарушениями в оформлении документов 15.01.2020, 12:410 Список добросовестных водителей Псковской области составлен Госавтонадзором для перевозки школьников 15.01.2020, 12:040 11 тысяч постановлений по международным перевозкам выписано Госавтонадзором в Псковской области в 2019 году
15.01.2020, 11:215 На пешеходном переходе на площади Победы в Пскове иномарка сбила мужчину 15.01.2020, 11:050 За сутки в Псковской области выявлено несколько пьяных водителей 15.01.2020, 08:430 Житель Тверской области на «Мазде» врезался в фуру на трассе в Пустошкинском районе 15.01.2020, 08:110 В России средняя сумма автокредита превысила 1 млн рублей
14.01.2020, 17:450 Свыше 200 нарушений правил эксплуатации тракторов и самоходных машин выявили в Псковской области в 2019 году 14.01.2020, 17:350 Псковская полиция ищет серый «Рено Логан» - возможно, этот автомобиль насмерть сбил пешехода. ВИДЕО 14.01.2020, 16:400 На улице Юности в Пскове вновь эвакуируют незаконно припаркованные машины 14.01.2020, 15:490 Власти Пскова изменили подходы к составлению техзадания к контрактам на уборку улиц
14.01.2020, 15:380 Вице-губернатор Василий Осипов: Сохранение «Псковпассажиравтотранса» - приоритетная задача администрации Псковской области 14.01.2020, 14:460 Нарушения в сфере пассажирских и грузовых перевозок станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 14.01.2020, 13:300 В Великих Луках задержана женщина, повторно севшая за руль пьяной 14.01.2020, 13:070 Разыскиваются очевидцы смертельного ночного ДТП на улице Инженерной в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.