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Сергей Белов: 71% дорог Псковской области не соответствует требованиям безопасности

Безопасность дорожного движения, как одну из приоритетных задач для сотрудников УМВД региона обозначил главный прокурор Псковской области Сергей Белов. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии УМВД РФ по Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«71% дорог в области не соответствует требованиям безопасности, а муниципальные дороги вообще почти все не соответствуют. 353 моста находится в неудовлетворительном состоянии, 4 моста в аварийном состоянии, но все равно используются», - заявил Сергей Белов.

Он отметил, что работа каждого ведомства должна быть направлена на выполнение поставленных президентом целей. «Мы все должны быть заряжены на выполнение национальных проектов, в том числе привести в надлежащее состояние и дороги», - подчеркнул главный прокурор.