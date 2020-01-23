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АвтоМир / Дороги

«Лежачие полицейские» будут установлены на улице 23-го июля в Пскове

23.01.2020 15:27|ПсковКомментариев: 0

Искусственные неровности оборудуют на улице 23-го июля в Пскове.  Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, этот вопрос обсуждался в четверг, 23 января, в рамках личного приема граждан в региональной приемной президента Российской Федерации губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Жительница города поблагодарила за проведенный дорожный ремонт, но обратила внимание, что на улице располагаются сразу несколько образовательных учреждений и детских садов, поэтому необходимо ограничить скорость движения автомобильного потока.

Глава администрации города Александр Братчиков заверил губернатора, что «лежачие полицейские» будут установлены уже сегодня.

Источник: Псковская Лента Новостей
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