АвтоМир / Дороги

«Лежачие полицейские» будут установлены на улице 23-го июля в Пскове

Искусственные неровности оборудуют на улице 23-го июля в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, этот вопрос обсуждался в четверг, 23 января, в рамках личного приема граждан в региональной приемной президента Российской Федерации губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Жительница города поблагодарила за проведенный дорожный ремонт, но обратила внимание, что на улице располагаются сразу несколько образовательных учреждений и детских садов, поэтому необходимо ограничить скорость движения автомобильного потока.

Глава администрации города Александр Братчиков заверил губернатора, что «лежачие полицейские» будут установлены уже сегодня.