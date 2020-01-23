АвтоМир / Дороги

Выбран подрядчик для ремонта Рижского проспекта в Пскове за 94,5 млн рублей

Определен подрядчик для ремонта участка Рижского проспекта (от площади Ленина до улицы Юбилейной) в Пскове. Единственным участником торгов стало ООО «Дорстройсервис». Заявку компании признали соответствующей всем требованиям, с поставщиком планируют заключить контракт, стоимость которого составляет 94,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Напомним, на участке Рижского проспекта протяженностью 2,3 км подрядчику необходимо устранить дефекты и восстановить элементы дороги.

В перечень работ входит среди прочего, фрезерование существующего покрытия проезжей части на глубину до 10 см (в том числе съезды) на площади 42 тыс. кв. метров, регулировка высотного положения крышек 128 люков с подъемом на высоту до 10 см, замена люков колодцев и камер, замена бортового камня, укладка геосетки в асфальтобетонное покрытие.

Контрактом предусмотрен ремонт тротуаров, автобусных остановок, устройство тактильной плитки в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью, замена барьерного ограждения, восстановление зеленой зоны.

Смотрите также Администрация Пскова заказала ремонт Рижского проспекта в 2020 году

Ремонт объекта будет осуществляться в рамках проекта «Дорожная сеть». Завершение работ намечено на 28 августа 2020 года.