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АвтоМир / Дороги

Дорожные работы на 16 объектах проведены в Пскове в 2019 году

27.01.2020 10:46|ПсковКомментариев: 0

В 2019 году в Пскове выполнены дорожные работы на 16 объектах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города. В том числе в декабре завершен ремонт на перекрестке Рижского проспекта с улицей Петровской, улицах Лагерной, Пароменской, Стахановской, Петровской, 23 июля, Декабристов и проезде Рижский проспект, 49 - Кузбасской дивизии, 22.

По информации управления городского хозяйства администрации Пскова, ремонт перекрестка Рижского проспекта и улицы Петровской произведен за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая сумма контракта составила 6 млн рублей. На эти средства был отремонтирован участок протяженностью более 300 метров с заменой дорожного покрытия и бортового камня.

Стоимость ремонта улицы Лагерной составила 2,2 млн рублей. Дорогу отремонтировали на участке от улицы Максима Горького до областной больницы за счет средств областного и городского бюджетов в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова». Протяженность участка составила около 200 метров. Подрядчик заменил асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуаре и установил новый бортовой камень.

Улица Пароменская отремонтирована на участке от улицы Петровской до Народной. Его протяженность составила около 1 км. Подрядчик заменил асфальтобетонное покрытие дороги, бортовые камни, а также тротуары, кроме того отремонтировано примыкание с улицей Киселева от Рижского проспекта от улицы Коммунальной. Цена контракт составила 14 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета при софинансировании из муниципального бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

В рамках этой же программы произведен ремонт проезда Рижский проспект, 49 - Кузбасской дивизии, 22 на участке от улицы Коммунальной до улицы Кузбасской дивизии, 22. Работы обошлись областному бюджету в 4,5 млн рублей. На участке длиной 240 метров заменено дорожное покрытие, установлены бортовые камни, на тротуарах уложена плитка.

На средства федерального бюджета был произведен ремонт улицы Стахановской на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной протяженностью чуть более 700 метров. На сумму 17 млн рублей подрядная организация убрала старое покрытие дороги и уложила новое, установила новые бортовые камни и устроила тротуары.

Улица Петровская отремонтирована на участке от улицы Розы Люксембург до улицы Красноармейской также за счет средств федерального бюджета. На сумму 11,6 млн рублей подрядчик выполнил ремонт 530 метров дороги с установкой нового бортового камня, асфальтированием тротуара и укладкой тактильной плитки на местах сопряжения с проезжей частью.

Аналогичные работы были проведены на участке в 530 метров улицы 23 Июля. На эту дорогу было затрачено около 9,8 млн рублей из федерального бюджета.

25,5 млн рублей из федерального бюджета было направлено на ремонт улицы Декабристов на участке от дома № 20 по улице Германа до улицы Железнодорожной. Подрядчик уложил новое дорожное покрытие, укрепил обочины, заасфальтировал тротуар, установил бортовой камень и восстановил зеленую зону.

Добавим, что на двух объектах, начатых в 2019 году, дорожные работы продолжаются в рамках двухгодичных контрактов. Речь идет о реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной, а также о реконструкции улицы Яна Фабрициуса. Оба проекта реализуются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Теги: #ремонт дорог
Источник: Псковская Лента Новостей
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