АвтоМир / Дороги

Участок улицы Некрасова закроют 29 января на несколько часов в связи с реконструкцией Поганкиных палат

В рамках работ по реконструкции Поганкиных палат в Пскове 29 января в период с 12.00 до 17.00 будет временно закрыт для движения автотранспорта участок улицы Некрасова в границах от Комсомольского переулка до Музейного переулка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении городского хозяйства Пскова, объезд будет осуществляться по Комсомольскому переулку и улице Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улице Советской (движение к Октябрьскому проспекту).

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении просим обращать особое внимание на существующую схему организации дорожного движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - просят псковичей и гостей города в УГХ.