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Псковские власти сообщили о нехватке денег на более частую уборку улиц

Проблемы, касающиеся уборки дорог этой зимой, озвучил на пресс-конференции 28 января начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы хотели бы видеть более частую цикличность уборки города - и по снегу, и по смёту (грязи, занесенной на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя - ред.). Но мы насчитали, что для этого на весь город требуется 700 миллионов рублей, а в бюджете на этот год у нас всего 210 миллионов. Поэтому хотелось бы просить подрядчиков убирать чаще, но за это надо платить, а, к сожалению, возможности у нас ограничены, - отметил Николай Баринов. - Если мы будем заставлять убирать смет раз в месяц, то в августе у нас закончатся финансы».

«К тому же, у нас в этом году еще может выпасть сне. Погода у нас сегодня непредсказуемая, и мы должны все рассчитывать, ведь если снег выпадет, а у нас закончатся средства ,будет очень плохо, - добавил он. - Что же касается смёта, то, думаю, его количество уменьшится, когда сделают основные улицы: Рижский проспект, Леона Поземского, Яна Фабрициуса, Юности. Сейчас же, по контракту, смёт должны убирать раз в сезон. Причем, при нулевой температуре смёт не берется. Нужно, чтобы на улице было ходя бы +3 градуса».