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Мешают припаркованные машины: Для уборки псковских улиц привлекут ГИБДД

Чтобы подрядчики лучше справлялись с уборкой псковских улиц, власти муниципалитета планируют привлечь к процессу сотрудников ГИБДД. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 28 января на пресс-конференции, посвященной уборке псковских улиц, сообщила замглавы администрации Пскова Елена Жгут.

«Мы убираем улицы, но мешают те машины, которые оставляются вдоль проезжей части, около предприятий. Технике не проехать, не убрать. И в нерабочее время, когда убираем, то же самое», - отметила Елена Жгут. С ее слов, такие действия водителей - основная причина загрязненности улиц Рокоссовского и Достовалова.

«С одной стороны, жители могут возмутиться, куда им ставить машины, а с другой,- надо изначально знать, куда ставить. Но не на улице. Например, у нас есть гаражи. Поэтому так и получается: техника прошла, а грязь осталась. Весной займемся проблемой более активно: будем привлекать ГИБДД. Хотелось бы, чтобы у граждан была социальная ответственность: чтобы поняли, что парковаться там, где удобно и хочется, не всегда можно», - заключила Елена Жгут.