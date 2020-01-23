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Замглавы администрации Пскова Елена Жгут: Тяжелая техника не должна вывозить на дороги грязь со строек

Застройщики, занимающиеся строительством на территории города Пскова, должны обеспечить тяжелой технике мойку колес. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 28 января заявила замглавы администрации Пскова Елена Жгут на пресс-конференции, посвященной уборке псковских улиц.

«Есть требования к застройщикам, что для всей тяжелой техники должна быть организована мойка колес. Не должна тяжелая техника вывозить со стройки грязь на дороги», - отметила Елена Жгут.

С ее слов, за разрешением проблемы следят контрольное управление администрации Пскова и городская ГИБДД.

«ГИБДД имеет право штрафовать, и контрольное управление имеет право составлять акты об административном правонарушении. Но пока мы не располагаем такими кадровыми возможностями, чтобы к каждой стройке представить специалиста. Но с застройщиками работа ведется. Администрация заинтересована в этом», - заключила Елена Жгут.