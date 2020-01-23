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До 91,7 млн рублей обойдется ремонт 8,3 километров дороги Неелово - Печоры

«Псковавтодор» заказал ремонт автодороги Неелово - Кудина Гора - Печоры на участке км 27+245 - км 35+566 в Печорском районе Псковской области. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 91 млн 739 тыс. рублей.

Среди прочего, на ремонтируем участке расчистят полосы отвода от кустарника, выкорчуют пни. Будут выполнены ремонт покрытия, укрепление обочин, ремонт автобусных посадочных площадок, труб и нанесение разметки.

Аукцион проведут 30 января 2020 года. Источник финансирования - средства областного бюджета.

Срок выполнения работ - с даты заключения контракта до 14 августа 2020 г.