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5,7 млн рублей выделили на проект реконструкции дороги в Псковском районе

Администрация Псковского района заказала разработку проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования «от границы города Псков-Клишово». Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 5 млн 786 тыс. 637,00 рублей. Стоимость может уменьшиться в ходе аукциона.

Источник финансирования - бюджет Псковского района за счет субсидий из областного бюджета.

Протяженность проектируемого участка - 2,775 км. Дорога имеет 2 полосы, ширина проезжей части 6 метров.

В проекте предлагается проработать варианты устройства тротуаров у общественных зданий в населенных пунктах, местоположение тротуаров согласовать с органами местного самоуправления и заказчиком. Кроме того, нужно предусмотреть устройство искусственного наружного освещения наземных пешеходных переходов в зоне автобусных остановок от близ расположенных существующих электрических сетей. В местах, где нет сетей, предполагается устройство автономного светодиодного освещения.

Подрядчик должен проработать вопрос необходимости устройства автобусных остановок в населенных пунктах.

Аукцион проведут 10 февраля. Сроки выполнения работ: 10 месяцев с момента подписания контракта.

Окончание работ по реконструкции планируется на 2021 год.