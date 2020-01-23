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К 1 мая подрядчики обещают заасфальтировать улицу Яна Фабрициуса

Выездное совещание по объектам реконструкции дорожной сети проводит сегодня, 28 января, вице-губернатор Псковской области Василий Осипов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В рамках совещания он проконтролировал ход реконструкции перекрестков улиц Яна Фабрициуса - Гражданская и Инженерная - Индустриальная. Вместе с ним на объектах побывали глава администрации Пскова Александр Братчиков, замглавы администрации Елена Жгут, председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин и представители подрядной организации.





В 2019 году на основании указа президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» началась реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого были заключены два муниципальных контракта по реконструкции улично-дорожной сети: на выполнение работ по реконструкции перекрестка ул. Я Фабрициуса и ул. Гражданской, а также контракт на выполнение реконструкцию перекрестка ул. Инженерной и ул. Индустриальной. Заказчиком работ выступает администрация города Пскова, подрядчик - ООО «ЭкспрессСтрой». Оба контракта двухгодичные.



Во избежание срыва сроков выполнения работ по реконструкции данных контрактов заместитель губернатора осуществляет выезд на объекты, где встречается с подрядчиком и обсуждает результаты работ и сроки их выполнения.

Василий Осипов отметил неосвоение средств по нацпроекту в прошлом году в части ремонта Яна Фабрициуса и спросил о причинах. Подрядчик объяснил отставание некачественной работой некоторых субподрядных организаций.

Александр Братчиков отметил, что автобусное движение на улице должны были запустить еще в прошлом году, на сегодняшний день прежний график не выполнен и составлен новый. «Если он не будет выполняться, расторгнем контракт с подрядчиком», - отметил он. Василий Осипов выразил надежду, что ситуация не пойдет по пессимистичному сценарию. «Коней на переправе не меняют»,- напомнил он известную пословицу.

По новому графику на перекрестке ул. Я Фабрициуса и ул. Гражданской ведется разработка грунта, в феврале планируется устройство дренажа. В апреле намечено асфальтирование. К 1 мая подрядчики обещают заасфальтировать улицу, если позволит погода.

Александр Братчиков отметил важность завершения работ на улице в год 75-летия Победы. Принято решение контролировать ход работ и сверяться с графиком в ежедневном режиме.

Добавим, по новому графику работы завершатся в ноябре.