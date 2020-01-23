АвтоМир / Дороги

Пскович через суд пытается добиться восстановления ликвидированных на ближнем Завеличье пешеходных переходов

В Псковском городском суде сегодня, 30 января, состоялось предварительное слушание по административному иску жителя областного центра в интересах дочери. В иске пскович требует у ответчика – администрации города - в судебном порядке восстановить ликвидированные на ближнем Завеличье пешеходные переходы, а также установить пешеходные ограждения.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в Псковском городском суде, в ходе судебного заседания истец уточнил исковые требования. Ответчик - представил возражения. Суд привлек к участию в деле ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, а также привлек в качестве заинтересованного лица начальника отдела по транспорту УГХ администрации Пскова, кроме того, запросил у ответчика результаты исполнения представления прокуратуры города.

Смотрите также Пусть бегут неуклюже: хроника закрытия пешеходных переходов в Пскове

Псковская Лента Новостей будет следить за развитием дела.