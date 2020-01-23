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АвтоМир / Дороги

Псковских застройщиков хотят обязать убирать за собой 300 метров дороги

30.01.2020 21:06|ПсковКомментариев: 0

Псковские власти собираются обязать застройщиков убирать 300 метров дороги. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 30 января сообщили на публичных слушаниях в Псковской городской Думе, посвященных изменениям Правил благоустройства города.

Как отметила заместитель начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Светлана Макарова, такая мера в новой редакции проекта учтена в седьмом пункте раздела по организации строительных и ремонтных работ.

«В новой редакции уточняются обязанности застройщика выполнить обязанности по уборке дорог протяженностью 300 метров, в одну и другую сторону», - добавила Светлана Макарова.

Также она подметила, что для уточнения требований раздела используется федеральный свод правил организации строительных работ.

Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов уточнил, что с учетом высказанных предложений и дополнений следует дополнить проект и администрацией муниципалитета внести в гордуму.

Напомним, рабочая группа для проработки изменений Правил благоустройства была создана 22 ноября. С 1 февраля по 31 марта проект по внесению изменений в Правила был вынесен на обсуждение гражданам, и, со слов Светланы Макаровой, все были учтены все обоснованные предложения.

Теги: #благоустройство #дороги Пскова #дороги #уборка дорог
Источник: Псковская Лента Новостей
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