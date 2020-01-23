Псковских застройщиков хотят обязать убирать за собой 300 метров дороги

Псковские власти собираются обязать застройщиков убирать 300 метров дороги. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 30 января сообщили на публичных слушаниях в Псковской городской Думе, посвященных изменениям Правил благоустройства города.
Как отметила заместитель начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Светлана Макарова, такая мера в новой редакции проекта учтена в седьмом пункте раздела по организации строительных и ремонтных работ.
«В новой редакции уточняются обязанности застройщика выполнить обязанности по уборке дорог протяженностью 300 метров, в одну и другую сторону», - добавила Светлана Макарова.
Также она подметила, что для уточнения требований раздела используется федеральный свод правил организации строительных работ.
Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов уточнил, что с учетом высказанных предложений и дополнений следует дополнить проект и администрацией муниципалитета внести в гордуму.
Напомним, рабочая группа для проработки изменений Правил благоустройства была создана 22 ноября. С 1 февраля по 31 марта проект по внесению изменений в Правила был вынесен на обсуждение гражданам, и, со слов Светланы Макаровой, все были учтены все обоснованные предложения.