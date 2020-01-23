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АвтоМир / Дороги

«Филиал Рижского проспекта», ремонт дворовых проездов и демонтаж гаражей — Елена Полонская побывала на своем округе

31.01.2020 15:36|ПсковКомментариев: 0

Свой депутатский округ посетила сегодня, 31 января, глава города Пскова Елена Полонская, чтобы проконтролировать качество работ по благоустройству расположенных там общественных пространств и дворовых проездов, а также обсудить с представителями городской администрации пути решения проблем, которые предстоит закрыть в текущем году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вместе с ней на 8-м округе побывали глава администрации Пскова Александр Братчиков, представители управления городского хозяйства и управляющих компаний, работающих на территории округа.

Начался выезд с посещения территории, прилегающей к стоматологической поликлинике на Юбилейной, 56. Как пояснила Елена Полонская, в последние годы поступало множество обращений от горожан, которые жаловались на отсутствие нормального подъезда к поликлинике и достаточного количества парковочных мест, где можно было бы оставить свой транспорт. Кроме того, в ужасающем состоянии находится «зеленая зона» между новым зданием Псковского перинатального центра и зданием стоматологии. Пока центр строился, тяжелая техника разбила все подъезды к зданию. Обещания подрядчика привести их в надлежащий вид не выполнены. Поэтому сейчас на этой территории грязь и глубокие лужи.

Прилегающая к зданию поликлиники территория относится к собственности двух домов по улице Юбилейной. В ходе контрольного выезда Елена Полонская и Александр Братчиков обсудили возможность передачи части дворовой территории, примыкающей к стоматологии, в муниципальную собственность, чтобы город мог ее отремонтировать и содержать. Возможен вариант организации там парковки. С целью обсуждения данного вопроса решено на следующей неделе созвать собрание жильцов дома №93.

Елена Полонская также напомнила, что определен подрядчик, который займется разработкой проектно-сметной документации по реконструкции улицы Кузбасской дивизии, а именно ее продлению от улицы Киселева до Юбилейной. Проектом реконструкции будет предусмотрена большая парковка у здания женской консультации, на котором в том числе смогут оставлять свои машины псковичи, приезжающие в стоматологическую поликлинику. Кроме того, как отметила глава Пскова, в проект можно было бы включить благоустройство пешеходной зоны, которая располагается между новым перинатальным центром и стоматологией.

Далее Елена Полонская осмотрела несколько дворовых и межквартальных проездов на улице Юбилейной и Рижском проспекте, которые планируется отремонтировать в этом году в соответствии с так называемым приложением №20 к городскому бюджету на текущий год и плановый период 2021 и 2022 годов. Данное предложение, напомним, сформировано на основании заявок депутатов одномандатных округов. «В среднем на каждый округ выделено на 2020 год коло 7,5 млн рублей, что превышает объем затрат 2019 года в два раза», - пояснила Елена Полонская.

На территории 8-го округа, по ее словам, будут отремонтированы дворовые проезды вдоль домов №73, 81 и 83 по улице Юбилейной, проезд на Народной, 31 с ремонтом и обустройством парковочных мест, проезд от Народной, 25 до Коммунальной 22А, а также проезд вдоль домов по Рижскому проспекту, 51А и 51 до дома №51Б.

Дворовой проезд вдоль домов №73, 81 и 83 по улице Юбилейной, как смогли сегодня убедиться участники контрольного выезда, весь в ямах. Здесь летом планируется выполнить капремонт с заменой старого щебня, укладкой асфальтового покрытия и бордюрного камня.

Примыкающая к этому проезду пешеходная зона тоже нуждается в обновлении: газон вдоль пешеходных дорожек планируется «поднять», чтоб на нем не скапливалась вода.

Отдельного внимания, по словам Елены Полонской, заслуживает межквартальный проезд от дома на Юбилейной, 73 вдоль домов №45, 47, 43, 39, 37, 35 по Рижскому проспекту. Частично этот проезд был отремонтирован в прошлом году, а то, что не было доделано, планируется завершить в текущем. Много обращений граждан было с просьбами сделать нормальную парковку рядом с расположенными там детскими садами «Ромашка» и «Чебурашка». УГХ пообещало предусмотреть там парковочные места.

В ходе выезда Елена Полонская еще раз убедилась, как преобразился после прошлогоднего благоустройства двор между домами №35 и 37 по Рижскому проспекту. Там было спилено около 30 деревьев, зато теперь двор выглядит светлым и уютным: проезды вдоль домов заасфальтированы, обновлен бордюрных камень, а в центре двора стоят скамейки с урнами.

Далее участники выезда осмотрели сквер у детского сада «Кораблик». Напомним, благоустройство этой территории было проведено в прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», однако на сегодняшний день здесь не все гладко: уже сломаны четыре скамейки из восьми и качели (их увезли на ремонт и весной переустановят на прежнем месте).

Со стороны директора управляющей компании «Пароменское» Елены Исправниковой прозвучало предложение включить данную общественную территорию в график патрулирования, чтобы уберечь ее от дальнейшего вредительства со стороны горожан. Кроме того, от местных жителей прозвучала просьба подсыпать и разровнять газоны на территории сквера, чтоб там не образовывались лужи.

В продолжение контрольного выезда Елена Полонская побывала во дворе по Рижскому проспекту, 29/31. Дворовый проезд, жалуются жильцы дома, уже давно стал «филиалом Рижского проспекта», а после того, как там в 2019 году частично обновили асфальт, машин стало в разы больше. Вторую часть дворового проезда планируется отремонтировать в этом году с укладкой нового асфальта, обновлением лежачих полицейских и заменой бордюрного камня. Кроме того, заасфальтируют проезд мимо котельной в сторону дома на Народной, 27.

В текущем году во дворе обновят парковочную площадку и демонтируют почти все старые гаражи. Собственники гаражей, которых удалось найти, об этом уведомлены. Три гаража останутся на прежнем месте на законных основаниях, поскольку принадлежат людям с инвалидностью. Кроме того, Елена Полонская распорядилась перекрыть проезд автотранспорта на зеленую зону рядом с парковкой, чтобы обезопасить детей, которые там будут гулять.

В завершение участники выезда обсудили извечную проблему, связанную со сквозным движением через дворы домов №29/31, 31, 41, 49 по Рижскому проспекту.

«На Рижский проспект здесь разрешен поворот только направо, соответственно автомобилистам надо доехать до улицы Народной, чтобы развернуться», - пояснила Елена Полонская. Поэтому многие автомобилисты используют проезд за этими домами как альтернативную Рижскому проспекту проезжую часть, тем самым ставя под угрозу безопасность местных жителей и других пешеходов.

Представитель ГИБДД Пскова пояснил, что в данном месте решить вопрос с организацией выезда налево проблематично с точки зрения безопасности дорожного движения, но можно было бы рассмотреть возможность установки светофора там, где сделали новый регулируемый пешеходный переход. Этот вопрос будет вынесен на городскую комиссию по безопасности дорожного движения.

По итогам контрольного выезда глава Пскова Елена Полонская сообщила, что в рамках выделенных средств по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» при поддержке губернатора Пскову выделено порядка 1 млрд рублей на ремонт дорог, и в этом году в областном центре впервые за многие годы начнется ремонт пешеходных зон, в том числе на Рижском проспекте, ул. Народной и Киселева. Кроме того, в этом году предусмотрен ремонт пешеходных зон по улице Юбилейной на участке между Коммунальной и Рижским проспектом. Этого псковичи ждали очень давно.

В заключении Елена Полонская добавила, что практика контрольных выездов по одномандатным округам будет продолжена, поскольку показала свою эффективность. В течение этого года глава города планирует посетить все 15 округов.

Татьяна Иванова

Теги: #дворы #дороги Пскова #Гордума #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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