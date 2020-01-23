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В транспортном комитете не оценили состояние «расходящегося» моста в Усвятском районе как аварийное

На сайте губернатора Псковской области появился ответ председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина, на обращение жителя деревни Стеревнево Усвятского района. В свое обращении местный житель указал, что мост через реку Комля - «в ужаснейшем состоянии», «плиты начинают расходиться между собой». Также выразил опасение, что если мост рухнет - деревня будет «отрезана от цивилизации».

Источник: губернатор60.рф

На это сообщение Борис Елкин ответил что этот мост, на дороге Усяты - Стеревнево (22+650), имеет балочные разрезные пролетные строения (3 пролета), между которыми устраиваются деформационные швы, обеспечивающие расчетные перемещения пролетных строений.

Источник: губернатор60.рф

«Отображенные на фотографиях зазоры свидетельствуют об отсутствии деформационных швов или их разрушении (выдавливании) со временем эксплуатации моста. Указанный дефект не свидетельствует об аварийном техническом состоянии мостового сооружения, возможности его обрушения и не снижает грузоподъемность несущих конструкций сооружения. Однако отсутствие деформационных швов может с течением времени вызвать локальные разрушения железобетонных конструкций моста вследствие протечек в зоне швов и попеременного замораживания и оттаивания проникающей в конструкции влаги», - написал Борис Елкин.

Источник: губернатор60.рф

Также он добавил, что возможность устройства новых деформационных швов будет рассмотрена в 2020 году при наступлении устойчивых положительных температур, в рамках заключенного с ООО «АДП» государственного контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в Усвятском районе.