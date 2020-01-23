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В соцсети обсуждают дорогу до Пыталово, в которой завяз КамАЗ

Тему состояния региональных дорог обсуждают в одной из групп, объединяющих жителей Пыталовского района. Местная жительница рассказала и показала сегодня, по какой дороге ей пришлось ехать через деревню Гавры в Красногородск к врачу, пишет «МК в Пскове».

«Это какой-то ужас! Завяз даже «КамАЗ», который вез продукты в наш доблестный город Пыталово. Спасибо местному трактористу, который его вытянул. А нам водитель «КамАЗа» подсказал, что это место люди объезжают по полю, а то мы уже собрались возвращаться», - написала она.

Автор поста утверждает, что после работы грейдеров стало еще хуже: ямы, которые до этого были хорошо видны, залило грязью, и теперь непонятно, как выбрать приемлемую траекторию движения.

Есть претензии к работе грейдеров и у автора видео, снятого на участке в районе деревень Зеркали, Ритупе и Дубново.

«Такой дороги за последние 28 лет у нас, действительно, не было! Грейдерами сняли грунт до глины, на некоторых участках вырвали камни из основания, дорогу сделали, как корыто, вся вода стоит на дороге, обочина выше полотна дороги на 15-20 см, стока воды нет. Вот по такой теперь дороге возят детей, продукты в магазин, по вызову должна примчаться скорая помощь», - посетовал автор поста.

Фото из группы Пыталовского района «Пыталовское информационное сообщество/Пыталово» Вконтакте