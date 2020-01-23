АвтоМир / Дороги

Ремонты дорог в Пскове станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 4 февраля, в 14:30, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная ремонту дорог в Пскове.

Пора ли псковичам пересаживаться на велосипеды и сигвеи?

В этом году в Пскове запланированы масштабные работы по ремонту улично-дорожной сети. В список ремонтируемых объектов вошли почти два десятка улиц, площадь, два моста и путепровод, а также тротуары, пешеходные дорожки, проезды и дворовые территории. Из-за этого водителям, а иногда и пешеходам, приходится терпеть некоторые неудобства. Каким результатом они будут вознаграждены за свое терпение?

Мы попросим спикеров пресс-конференции рассказать о том, как преобразится город после завершения всех работ, насколько удобнее будет водителям и пешеходам на обновленных улицах, о проблемах, которые возникают в процессе ремонтов и о том, как они решаются.

Спикеры:

• глава администрации Пскова Братчиков Александр Николаевич

• заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Грацкий Александр Валерьевич

Дата проведения: 4 февраля. Начало в 14:30.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@pln-pskov.ru.