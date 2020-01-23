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Росавтодор оценил ущерб российским дорогам от перегруза

Ежегодный ущерб федеральным трассам от нагруженных сверх нормы фур исчисляется десятками миллиардов рублей, сообщили «Известиям» в Росавтодоре.

По данным ведомства, за 10 месяцев прошлого года зафиксирован почти 1 млн нарушителей весогабаритных параметров, что составляет около 18% от общего количества проездов грузового транспорта через автоматизированные пункты весогабаритного контроля (АПВГК).

Общая сумма потенциальных штрафов составила примерно 58 млрд рублей, уточнили в Росавтодоре.

Официальные штрафы за перегруз для юрлиц достигают сегодня 500 тыс. рублей. Однако эксперты отмечают, что ответственность за перегруз должна лежать не только на перевозчиках, но и на владельцах товара.