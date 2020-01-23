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Жители улицы Инженерной просят городские власти частично убрать знаки, запрещающие парковку на данной улице

Жители улицы Инженерной просят городские власти частично убрать знаки, запрещающие парковку на данной улице. Соответствующая жалоба опубликована на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Перед введением новых автобусных маршрутов № 30 и 23 по улице Инженерной, улицу всю обвешали знаками «Остановка запрещена», причем не только ту дорогу, по которой ходят автобусы, но и соседние две дороги, где жители парковали свои машины, которые никому не мешали. В результате этого ГИБДД развернула масштабную охоту на автовладельцев припаркованных автомобилей в виде сотен штрафов и эвакуаций машин менее, чем за месяц. Вроде бы, все по закону, так как стоят знаки везде... Но тогда возникает вопрос - а куда нам ставить свои автомобили, если у наших домов нет парковочных мест? На мой взгляд, количество данных знаков "Остановка запрещена" сильно преувеличено, так как достаточно было бы оставить знаки "Остановка запрещена" лишь по маршруту движения автобусов. Пожалуйста, пойдите на встречу жителям домов и уберите лишние знаки остановка запрещена», - обращаются псковичи к властям.

Еще одна жалоба касается отсутствия автобусной остановки у домов № 108 - 118 по улице Инженерной и домов № 56 - 62 по улице Труда.

«Сделайте, пожалуйста, автобусную остановку (маршруты: 30 и 23) для жителей домов 108 - 118 по улице Инженерной и жителей домов 56 - 62 по улице Труда около магазина "Пятерочка" (Инженерная, 103) на круговом перекрестке или за светофором около магазина, так как ближайшая остановка для нас - жителей этих домов - очень далеко», - обращает внимание городских властей псковичка.