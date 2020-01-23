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Объявлены аукционы на ремонт четырех региональных дорог в Псковской области

Объявлены аукционы на ремонт нескольких региональных дорог в районах Псковской области. Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог региона. Информация размещена на сайте госзакупок.



Так, до 10 августа планируется провести работы на дороге Псков - Кислово - Палкино на участке 0+000 - 8+000 км в Псковском районе. Начальная цена контракта составляет 84 млн 659 тысяч рублей.



К 17 августа подрядчик должен будет отремонтировать дорогу Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье на участке 123+500 - 132+700 км в Гдовском районе. На эти цели заложено 146 млн 507 тысяч рублей.



Еще 94 млн 332 тысячи рублей предполагается направить на обновление дороги Невель - Новохованск - граница с Республикой Белоруссия на участке 0+180 - 7+780 км в Невельском районе. Срок проведения работ - до 21 августа.



Также ожидается, что к 15 сентября станет ровнее дорога Дедовичи - Дно - Костыжицы на участках 9+670 - 21+568 км, 38+645 - 39+975 км в Дедовичском и Дновском районах. Максимальная цена контракта - 137 млн 253 тысячи рублей.



Проведение всех аукционов назначено на февраль.