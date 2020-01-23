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На опасную дорожную обстановку рядом с детсадом № 45 жалуются псковичи

Обратить внимание на дорожную обстановку рядом с детским садом № 45 требуют псковичи. Сообщение по этому поводу опубликовано на сайте губернатора Псковской области.

«Рядом с садом отсутствует тротуар. Вдоль всего проезда хаотичная парковка, машины стоят как вдоль детского сада, так и на зеленой зоне вдоль магазина «Пятерочка». На дороге, у ворот детского сада, отсутствуют лежачие полицейские, скоростной режим не соблюдается. Маленькие дети и их родители каждый день находятся в опасности, особенно в период темного времени суток и во время гололеда. Люди вынуждены идти со своими маленькими детьми по проезжей части и подвергать себя опасности, - написала Ирина Фролова - Требую принять меры меры безопасности в срочном порядке».

Глава администрации города Пскова принял это обращение на рассмотрение.