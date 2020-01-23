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Три участка автодорог отремонтирует «Псковавтодор» по нацпроекту БКАД в 2020 году

В 2020 году ГБУ Псковской области «Псковавтодор» отремонтирует собственными силами три участка автомобильных дорог в рамках госзадания по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту.

Один из объектов - участок Северного обхода города Пскова в Псковском районе от примыкания к улице Николая Васильева до строящейся развязки автодороги Псков - Гдов, который был введен в эксплуатацию в 2007 году. Протяженность участка составит 9,4 км. Контрактом предусмотрено фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, покрытия из щебне-мастичного асфальтобетона, ремонт пересечений и примыканий, укрепление обочин, ремонт прикромочных и водосбросных лотков. Также силами подрядной организации будут отремонтированы деформационные швы на мостовых сооружениях. Общая стоимость ремонта оценивается в 155,5 млн рублей.

Госпредприятие также отремонтирует участок автомобильной дороги Пушкинские Горы - Локня в Бежаницком районе. Стоимость ремонта составит 117,2 млн рублей. Дорожники приведут в нормативное состояние 12,1 км дороги (от отметки 44+447 км до отметки 56+575 км). Будет проведено фрезерование старого дорожного покрытия, укладка выравнивающего и верхнего слоев покрытия, укрепление обочин, ремонт пересечений и примыканий, существующих искусственных сооружений, автобусных остановок.

Такие же виды работ предусмотрены на третьем объекте - участке автомобильной дороги Псков - Большая Дуга - Стороп в Псковском районе протяженностью около 4 км (с км 1+857 по км 6+007). На ремонтные работы направлено около 41 млн рублей.

Ремонт всех вышеперечисленных трех участков автомобильных дорог будут выполняться Псковским и Бежаницким филиалами ГБУ ПО «Псковавтодор». В помощь будут задействованы Печорский, Палкинский, Новоржевский, Опочецкий и другие филиалы.

Планируемый срок завершения всех трех объектов – 15 октября текущего года.

На каждом участке дорог до ремонта будут выполнены подготовительные работы: очистка полосы отвода (вырубка кустарника, валка деревьев), прочистка водоотводных канав и кюветов. На дороге Пушкинские Горы - Локня Бежаницкий филиал уже выполняет эти работы. В ближайшее время Псковский филиал приступит к подготовке участка автодороги Псков - Большая дуга - Стороп. Параллельно идет формирование закупок дорожно-строительных материалов на данные объекты.