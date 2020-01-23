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Более 12 км автодороги Пушкинские Горы - Локня отремонтируют в 2020 году в Бежаницком районе

Подготовительные работы начались на объектах, которые будут отремонтированы в Псковской области в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги». Так, специалисты ГБУ ПО «Псковавтодор» занялись расчисткой полосы отвода вдоль автодороги Пушкинские Горы - Локня в Бежаницком районе. В этом году предприятие выполнит ремонт участка этой дороги протяженностью 12,1 км, сообщается в инстаграме «Псковавтодора».



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В скором времени аналогичные работы начнутся и на участке дороги Псков – Большая Дуга – Стороп в Псковском районе. Протяженность отрезка, который будет отремонтирован в этом году, составляет 4,1 км.

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Также в планах «Псковавтодора» отремонтировать Северный обход города Пскова в Псковском районе от примыкания к улице Николая Васильева до строящейся развязки автодороги Псков – Гдов (протяженность 9,4 км).

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Планируемый срок завершения работ – 15 октября 2020 года.