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В Пскове перекроют участок улицы Леона Поземского в связи с ее реконструкцией

Участок улицы Леона Поземского от улицы Кошевого до Труда закрывается для движения автотранспорта, сообщили в администрации города Пскова.

Движение будет ограничено с 23.00 15 февраля до 5.00 16 февраля в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского. В качества объезда определена улица Школьная.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок, при возможности заранее выбирать пути объезда. При движении просим обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - обратились к псковичам в администрации города.