←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где переобуть машину?
Рискованное место
Без «МАЗов» и Setra
Ремонт на 23 июля
Деревья или ехать?
Непогода спасет от штрафа
Пусть бегут неуклюже...
ещё Дороги 23.01.2020 12:176 Как будет организовано движение на улице Поземского в Пскове после реконструкции. СХЕМА 15.02.2020 09:270 В ночь на воскресенье закроют участок улицы Поземского в Пскове 14.02.2020 17:251 Подрядчик приступил к очистке полосы отвода на подъезде к станции Черняковицы 14.02.2020 11:220 Определен подрядчик на ремонт участка дороги Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь в Себежском районе 14.02.2020 09:453 Псковская область подала заявку в новый федеральный проект «Мосты и путепроводы» 13.02.2020 12:123 Улицы Гагарина и Металлистов в Пскове отремонтируют за два года
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

В ночь на воскресенье закроют участок улицы Поземского в Пскове

15.02.2020 09:27|ПсковКомментариев: 0

Участок улицы Леона Поземского от улицы Кошевого до Труда закрывается для движения автотранспорта, сообщили в администрации города Пскова.

Движение будет ограничено с 23.00 15 февраля до 5.00 16 февраля в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского. В качества объезда определена улица Школьная.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок, при возможности заранее выбирать пути объезда. При движении просим обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - обратились к псковичам в администрации города.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 6359 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
15.02.2020, 10:460 Женщина госпитализирована в больницу с травмами после столкновения иномарок на Юбилейной в Пскове 15.02.2020, 09:270 В ночь на воскресенье закроют участок улицы Поземского в Пскове 14.02.2020, 18:111 Из-за ДТП на Троицком мосту в Пскове образовалась пробка 14.02.2020, 18:081 В ДТП на трассе в Пустошкинском районе погибли закарпатцы
14.02.2020, 17:251 Подрядчик приступил к очистке полосы отвода на подъезде к станции Черняковицы 14.02.2020, 12:220 Три автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове 14.02.2020, 11:220 Определен подрядчик на ремонт участка дороги Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь в Себежском районе 14.02.2020, 09:453 Псковская область подала заявку в новый федеральный проект «Мосты и путепроводы»
14.02.2020, 08:481 Женщина за рулем «Киа» наехала на пешехода на улице Петровской в Пскове 13.02.2020, 17:280 Озвучена официальная версия следствия о причинах смертельного ДТП в Пустошкинском районе 13.02.2020, 12:123 Улицы Гагарина и Металлистов в Пскове отремонтируют за два года 13.02.2020, 11:561 Движение на трассе Р-23 в Пустошкинском районе полностью восстановлено после смертельного ДТП
13.02.2020, 09:520 Эксперты: Дорога в Пустошкинском районе, где произошло резонансное ДТП, была обработана противогололедными материалами 13.02.2020, 09:290 В Великих Луках водитель «Ниссана» съехал в кювет и погиб 13.02.2020, 08:560 Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе 13.02.2020, 07:060 Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО С МЕСТА ДТП
13.02.2020, 03:560 В сети появились фото смертельного ДТП на трассе в Псковской области 13.02.2020, 03:070 Водитель украинского микроавтобуса не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритной фурой в Псковской области - источник 13.02.2020, 02:200 По предварительным данным, восемь человек погибли в ДТП на трассе в Псковской области 12.02.2020, 19:010 В микрорайоне «Псковкирпич» приведут в порядок почти 3 км дорог
12.02.2020, 17:570 В Великих Луках автомобиль съехал в реку, а водитель сбежал 12.02.2020, 17:060 Популярный внедорожник Chevrolet Niva теперь можно купить у официального дилера «Псков-Лада» 12.02.2020, 13:042 В Пскове установили скамейки на временной автобусной остановке маршрута № 3 12.02.2020, 10:000 На свидание с долгожданным Škoda Karoq приглашают псковичей
12.02.2020, 08:520 Нетрезвый водитель «Фольксвагена» врезался в дерево в Красногородском районе 12.02.2020, 08:460 Подъезды к женской консультации в Пскове отремонтируют при строительстве улицы 11.02.2020, 21:381 Беременную женщину сбили на парковке возле гостиницы в Великих Луках 11.02.2020, 19:136 Начальник ГИБДД Пскова о пьяных водителях: Мы продолжим их ловить - и все
11.02.2020, 18:120 Пскович просит изменить режим работы светофора на перекрестке Труда - Звездная, увеличив время для поворота налево 11.02.2020, 17:424 Возле «Максимуса» установят знаки «Способ парковки» 11.02.2020, 17:290 Светофор установят на пешеходном переходе у дома на Ипподромной, 127 11.02.2020, 17:180 32-летний мужчина на «девяносто девятой» врезался в дерево в Великолукском районе
11.02.2020, 16:531 Ограждение на дороге к ТРК «Fjord Plaza» в Пскове решили не ставить 11.02.2020, 16:441 Оптимальной назвал новую схему движения по перекрестку ул. Леона Поземского и Труда Владимир Папорт 11.02.2020, 16:251 Пешеходный светофор с кнопкой вызова появится на улице Чудской 11.02.2020, 16:084 Борис Елкин: Вопрос закупки новых автобусов для «Псковпассажиравтотранса» детально прорабатывается
11.02.2020, 15:480 Названы самые аварийные участки дорог Пскова 11.02.2020, 15:383 Начальник псковского ОГИБДД предлагает ввести контроль за наличием фликеров у школьников 11.02.2020, 15:264 На улице Стахановской в Пскове установят временные искусственные неровности 11.02.2020, 14:5523 Владимир Папорт: Пешеход должен убедиться в безопасности пешеходного перехода, а не кидаться под машину
11.02.2020, 13:510 В Дедовичском районе построили дорогу на время капремонта моста через реку Шелонь 11.02.2020, 13:472 МВД предлагает ввести видеофиксацию техосмотра 11.02.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Владимиром Папортом 11.02.2020, 11:044 Внедорожник и микроавтобус столкнулись на перекрестке Петровская - Пароменская в Пскове
11.02.2020, 10:077 В Пскове перекроют участок улицы Леона Поземского в связи с ее реконструкцией 11.02.2020, 08:501 Женщина за рулем «Ниссана» сбила пешехода на улице Советской в Пскове 10.02.2020, 21:132 Интерактив: Закрытие моста через реку Шесть отрежет многие пушкиногорские деревни от райцентра 10.02.2020, 18:320 Более 12 км автодороги Пушкинские Горы - Локня отремонтируют в 2020 году в Бежаницком районе
10.02.2020, 17:390 Фура съехала в кювет в Островском районе 10.02.2020, 16:340 Три участка автодорог отремонтирует «Псковавтодор» по нацпроекту БКАД в 2020 году 10.02.2020, 15:380 На проспекте Гагарина в Великих Луках водители сбили сразу две световые опоры 10.02.2020, 13:500 На опасную дорожную обстановку рядом с детсадом № 45 жалуются псковичи
10.02.2020, 12:0815 Интерактив: Единственная поляна в Корытовском лесопарке стала местом парковки автохамов 10.02.2020, 10:110 Объявлены аукционы на ремонт четырех региональных дорог в Псковской области 10.02.2020, 10:052 Жители улицы Инженерной просят городские власти частично убрать знаки, запрещающие парковку на данной улице 10.02.2020, 08:560 Женщина пострадала в ДТП в Себежском районе по вине нетрезвого водителя. ФОТО
10.02.2020, 08:303 Интерактив: Без билетов 09.02.2020, 19:300 Торг при покупке автомобиля с пробегом: как снизить цену 09.02.2020, 14:160 Псковской полицией за сутки задержаны четыре любителя нетрезвой езды за рулем 09.02.2020, 13:2740 На недавно открытой для движения улице Юности полностью запретили парковку
09.02.2020, 12:590 Пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП на Крестовском шоссе в Пскове 09.02.2020, 11:110 Автобус Псков-Петербург через Гдов снова запустили по просьбам пассажиров 08.02.2020, 20:1218 Ремонт автовокзала в Пскове застопорился из-за отсутствия средств 08.02.2020, 13:371 С начала года в Псковской области в ДТП с участием пешеходов погибли 10 человек
07.02.2020, 14:574 Интерактив: Светофор на Энтузиастов - недалеко до очередной трагедии 07.02.2020, 14:160 На улице Юбилейной, 22а в Пскове появится автостоянка 07.02.2020, 10:581 Закрывается мост через реку Шесть в Пушкиногорском районе 07.02.2020, 08:461 Росавтодор оценил ущерб российским дорогам от перегруза
07.02.2020, 08:440 Водитель ВАЗа врезался в «Ниссан» в Великолукском районе 06.02.2020, 17:180 Почти 2 миллиарда рублей направлено в Псковской области на мероприятия проекта «Дорожная сеть» 06.02.2020, 15:490 В России предложили наказывать за несообщение о нарушениях ПДД 06.02.2020, 14:050 Вылетевшая из автомобиля девушка попала под колеса фуры и погибла на трассе в Великолукском районе
06.02.2020, 13:348 Грузовик с тралом повредил путепровод в районе Северного обхода Пскова 06.02.2020, 13:284 Из-за убыточности отменены автобусные маршруты из Пскова в Петербург и Витебск 06.02.2020, 09:410 В России предложили изменить порядок медосвидетельствования водителей 05.02.2020, 16:566 В России могут вернуть знак «Шипы»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.