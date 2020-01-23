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В Дедовичском районе построили дорогу на время капремонта моста через реку Шелонь

С 17 февраля начинается капитальный ремонт моста через реку Шелонь на 10-м километре автомобильной дороги Дубровка - Дедовичи в Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Подрядчику в связи с износом предстоит заменить береговые и промежуточные опоры, пролетное строение моста, дорожное полотно, устроить водоотвод и деформационные швы, провести отсыпку и укрепление конуса, сделать лестничные сходы, подъезды и наружное освещение. Срок окончания работ - 30 ноября 2021 года.

Дорожные полицейские обращают внимание водителей на то, что на время проведения работ для объезда построена временная дорога со светофорным регулированием. Автолюбителей также просят быть предельно внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков.