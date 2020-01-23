АвтоМир / Дороги

Названы самые аварийные участки дорог Пскова

Начальник городского управления ГИБДД Владимир Папорт в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове назвал самые аварийно опасные участки дорог на территории муниципалитета.

Как показывает анализ ситуации 2019 года, таких участков девять, в том числе нерегулируемый переход на пересечении Рижского проспекта и улицы Печорской; а также загруженные перекрестки Рижский проспект - Юбилейная и Юбилейная - Кузбасской дивизии. По мнению Владимира Папорта, ситуация на этих участках должна улучшиться после того, как откроют участок объездной дороги (это снизит интенсивность автодвижения по основным городским магистралям на Завеличье).

В числе аварийных участков дорог начальник ГИБДД Пскова также назвал участок улицы Юбилейная от ул. Мирная до Красноармейской набережной. «Но сейчас мы изменили организацию движения, развели там потоки в разные стороны, что должно улучшить ситуацию», - добавил гость студии.

Наряду с этим аварийно опасными участками в Пскове являются площадь Победы и Октябрьская площадь (благодаря двум нерегулируемым переходам), пересечение Крестовского шоссе и Болотного проезда, перекресток ул. Леона Поземского - Труда. «Прогнозируем, что до конца года завершится ремонт этого участка дороги. Там предусмотрено введение полноценного кольцевого движения, и это должно дать положительный результат», - заметил Владимир Папорт и также назвал в числе опасных участков пересечение улиц Белинского и О. Кошевого. Ситуацию должно улучшить проведенное изменение знаков приоритета и расчистка улицы от растительности, что увеличило видимость проезжей части.