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На улице Стахановской в Пскове установят временные искусственные неровности

На улице Стахановской в районе дома №1 и «Дома быта» в Пскове будут временно установлены искусственные неровности. В перспективе летом этого года на пересечении улиц Металлистов и Стахановской в рамках реконструкции оборудуют пешеходный переход. Об этом шла речь на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С этой просьбой к главе города Пскова Елене Полонской обратились местные жители. Вторая просьба - ограничение движения автотранспорта по дворовой территории дома № 29/31 по Рижскому проспекту.

Помощник главы города Пскова Дмитрий Яковлев сообщил, что от жителей в адрес главы муниципалитета поступило обращение, касающееся дублирующего проезда Рижского проспекта. Он рассказал, что состоялось собрание собственников жилья, которые решили обратиться с просьбой установить шлагбаум и ограничить движение по территории у указанного дома.

«Сейчас люди из подъезда выходят прямо на проезжую часть. Дворовая территория отремонтирована, скорость достаточно высокая. Поэтому предлагается ограничить проезд транзитного транспорта через этот двор. В настоящее время через него проезжает огромное количество машин», - рассказал Дмитрий Яковлев и добавил, что также есть просьба, в рамках реконструкции Рижского проспекта, разрешить выезд налево в сторону центра на Рижский проспект.

Начальник отдела по транспорту и связи УГХ администрации города Пскова Евгений Зинкевич отметил, что двор не размежеван. «Проблемы там есть, безусловно, но пока это общественная территория», - констатировал он.

«Чем быстрее разрешится проблема с землей, тем быстрее разрешится и ситуация в целом», - согласился депутат Федор Постнов и предложил вынести вопрос на рассмотрение повторно, когда будет проведено размежевание земли.

Участники комиссии поддержали это предложение.