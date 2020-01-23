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Оптимальной назвал новую схему движения по перекрестку ул. Леона Поземского и Труда Владимир Папорт

Решение по новой схеме организации движения на перекрестке улиц Леона Поземского и Труда на время реконструкции улицы Поземского - самое оптимальное из всех возможных. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник управления ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт.

«Лучше, чем сейчас организован проезд, на данном этапе пока никак не сделать. Подрядчик, который там проводит работы, предварительно к нам обращался за советом, и мы рекомендовали, как это сделать», - пояснил гость студии. Кардинальное закрытие улицы Поземского на данном участке, по его словам, автоматически отправило бы всех водителей на мост Александра Невского или мост на улице Индустриальной, которая к тому же ремонтируется. Такое решение вопроса, по словам Владимира Папорта, было бы неправильным.

«Поэтому принятое решение самое оптимальное. Приносим псковичам извинения за вынужденные трудности. Просто надо потерпеть», - заключил начальник ГИБДД Пскова.