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Пскович просит изменить режим работы светофора на перекрестке Труда - Звездная, увеличив время для поворота налево

Пскович попросил начальника ГИБДД Пскова Владимира Папорта изменить режим работы светофора на перекрестке улиц Труда и Звездной, увеличив время для поворота налево. Свою просьбу радиослушатель озвучил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Раньше, когда машин было мало, 20 секунд вполне хватало, чтобы повернуть налево, а теперь это практически невозможно, и часто приходится ехать на красный моргающий», - отметил пскович.

Владимир Папорт напомнил, что транспортное средство, въехавшее на перекресток, имеет право закончить свой маневр. «Что касается изменения режима работы светофора на данном участке, надо смотреть, этот вопрос требует проработки», - заключил гость студии.