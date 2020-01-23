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Пешеходный светофор с кнопкой вызова появится на улице Чудской

Обращение по организации пешеходного перехода по улице Советской Армии в районе дома № 64 в Пскове рассмотрела городская комиссия по безопасности дорожного движения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, там планируется установить светофор с предупреждающими знаками.



Также члены комиссии поддержали предложение о дополнительном освещении пешеходного перехода по улице Леона Поземского на пересечении с улицей Александра Невского и подходов к нему.



По итогам обсуждения идеи общественного движения «Убитые дороги» об увеличении времени работы нового светофора на Рижском проспекте у «Маяка» члены комиссии решили проанализировать сложившуюся обстановку. При этом начальник отдела по транспорту и связи УГХ администрации города Пскова Евгений Зинкевич заметил, что ни одной жалобы по этому поводу от горожан не поступало.



Далее комиссия положительно рассмотрела вопрос об установке пешеходного светофора с кнопкой вызова на улице Чудской (в районе пересечения с улицей Алмазной).



Еще одно предложение «Убитых дорог» - демонтировать камень на улице Коммунальной на пешеходном переходе у поворота на травмпункт. Члены комиссии собрались выехать на место.



Помимо этого, комиссия решила проработать и вынести на следующее заседание инициативу оборудовать островок безопасности на Дамбе дорожным буфером.