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Ограждение на дороге к ТРК «Fjord Plaza» в Пскове решили не ставить

Вопрос об установке ограждений на участке Рижского проспекта между улицами Балтийской и ТРК «Fjord Plaza» рассмотрела городская комиссия по безопасности дорожного движения. Рекомендовано укрепить обочину, а появление там ограждения одобрения не вызвало, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предложение заключалось в том, чтобы до момента проектирования и строительства тротуара установить пешеходное ограждение в целях безопасности пешеходов.



В ходе обсуждения депутат городской Думы Олег Брячак заявил, что компания строит гипермаркет и должна вкладывать деньги в инфраструктуру рядом в ним. Он выступил против и предложил обязать владельцев выполнить свои социальные обязательства.



Начальник городского ОГИБДД Владимир Папорт высказал опасение, что в случае установки ограждения люди предпочтут пойти по проезжей части, а не наоборот, по грязи.

В итоге комиссия решила рекомендовать уплотнить обочину.