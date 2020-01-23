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Подъезды к женской консультации в Пскове отремонтируют при строительстве улицы

В 2020 году за счет субсидий бюджету муниципального образования «Город Псков» из областного бюджета планируется разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство улицы Кузбасской дивизии (участок от ул. Юбилейной до ул. Народной)».

Как сообщили в управлении строительства и капитального ремонта администрации Пскова, на сегодня уже заключен муниципальный контракт на ее подготовку. В рамках проектирования предусматривается строительство проезжей части, тротуаров, велодорожек, двух автобусных остановок, установка светофора и уличного освещения, а также размещение вертолетной площадки.

При разработке данной проектной документации планируется предусмотреть ремонт существующих подъездов к комплексу зданий женской консультации с организацией нужного количества парковочных мест для посетителей, строительство новых тротуаров и соединение их с тротуаром вдоль проектируемой улицы Кузбасской дивизии, планируется рассмотреть возможность организации автономного подъезда к зданию ГАУЗ ПО «Областная стоматология» с организацией парковочных мест для посетителей учреждения.

Строительство улицы Кузбасской дивизии (участка от ул. Юбилейной до ул. Народной) будет возможно после разработки проекта и выделения денежных средств в 2021-2022 годах.