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В микрорайоне «Псковкирпич» приведут в порядок почти 3 км дорог

Завершены электронные аукционы на проведение ремонтных работ на улицах Боровой и Черняховского в Пскове. Обе улицы расположены в микрорайоне «Псковкирпич». Суммарный объем ремонтных работ в микрорайоне - около 2,8 км, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

По итогам торгов ремонтом улицы Боровой займется ООО «Дорстройсервис». Стоимость работ составляет более 17 млн рублей. В нормативное состояние будет приведено около 1,9 километра дороги, в том числе 136 метров примыкания с улицей Карбышева.

Проезжая часть подлежит фрезеровке на глубину до 5 см, затем будет выполнено основание дороги из щебня толщиной 15 см, выравнивающий слой и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Также будут укреплены обочины асфальтобетонной крошкой с добавлением щебня, отремонтированы тротуары с устройством подстилающих слоев из песка и оснований из щебня, нанесена разметка.

Запланированы также ремонт автобусной остановки и устройство газона.

Срок окончания работ - 20 июля 2020 года.

Улицу Черняховского отремонтирует ООО «СПЕЦДОР 60». Сумма контракта составила около 6,3 млн рублей. На эти средства подрядчик приведет в нормативное состояние 881 метр дороги.

Дорожники срежут поверхностный слой асфальтобетонного покрытия на глубину до 5 см, проведут устройство основания дороги толщиной 15 см из щебня, нанесут выравнивающий слой асфальта и верхний слой из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см.

Контрактом также предусмотрено срезка и планировка обочин автогрейдером, их укрепление песчано-гравийной и щебеночной смесью толщиной 10 см, замена искусственной дорожной неровности и нанесение разметки термопластиком.

Срок окончания дорожных работ намечен на 20 июля 2020 года.

Гарантия на верхний слой покрытия в обоих контрактах составляет 4 года, на термопластик - 1 год.

Оба объекта будут отремонтированы на средства федерального и областного бюджетов в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».