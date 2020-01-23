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Улицы Гагарина и Металлистов в Пскове отремонтируют за два года

Ремонт улиц Гагарина и Металлистов запланирован в Пскове в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМСУ города.

Работы на улице Гагарина будут проводиться на участке от улицы Бастионной до Октябрьского проспекта. На улице Металлистов будет отремонтирован участок дома № 27В до Октябрьского проспекта.

Как уточнили Управлении городского хозяйства, будет выполнен ремонт покрытия проезжей части и существующих тротуаров.

Также в рамках капитального ремонта в 2021 году будут проведены работы на улице Гагарина (участок от улицы Яна Фабрициуса до улицы Бастионной) и на улице Металлистов (участок от улицы Яна Фабрициуса до дома № 27В).