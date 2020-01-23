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Определен подрядчик на ремонт участка дороги Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь в Себежском районе

Состоялся электронный аукцион, по результатам которого определена подрядная организация на выполнение работ по ремонту региональной автодороги в Себежском районе. Ремонт будет проведен в рамках регионального проекта Псковской области «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Победителем аукциона стало ООО «Автомобильные дороги Пскова». Компания отремонтирует дорогу Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь в Себежском районе на участке км 80+439 - км 84+150 протяженностью 3,7 км.

Контрактом предусмотрено фрезерование старого покрытия, устройство выравнивающего и замена верхнего слоя дорожного покрытия, укрепление обочин, ремонт пропускных труб, автобусной остановки, нанесение разметки термопластиком.

Сумма контракта составила 46,1 млн рублей. Срок окончания ремонтных работ по контракту - 1 августа 2020 года. Заказчиком работ является ГБУ ПО «Псковавтодор».

Напомним, в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «БКАД» будет отремонтировано свыше 153 км автомобильных дорог Псковской области, в том числе более 124 км дорог регионального значения и более 29 км дорог Псковской городской агломерации.