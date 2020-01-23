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Подрядчик приступил к очистке полосы отвода на подъезде к станции Черняковицы

Подрядная организация ООО «Спецдор 60» приступила к выполнению работ по очистке полосы отвода от деревьев и кустарника на подъезде к станции Черняковицы в Торошинской волости Псковского района. Работы проводятся в рамках муниципального контракта, заключенного между администрацией Псковского района и подрядчиком по итогам электронных торгов, сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Контрактом предусмотрен ремонт участка дороги протяженностью 2 км. Среди видов работ значатся снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня, устройство покрытия из асфальтобетонной смеси, планировка и укрепление обочин, ремонт водопропускной трубы и другие.

Добавим, что в рамках контракта ООО «Спецдор 60» также отремонтирует автодорогу Логозовичи - Тупы - Корлы (на участке 1+580-3+080) протяженностью 1,5 км, центральную улицу деревни Москота Карамышевской волости длиной 530 метров и 800 метров дороги от трассы Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье до дороги Чужбино - Теребище в Серединкой волости (на участке 2+045-2+845).

Ремонт указанных объектов предусмотрен региональным проектом «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильное дороги».