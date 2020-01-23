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Схема движения транспорта изменится в Дедовичском районе из-за ремонта моста

На время проведения ремонта моста через реку Шелонь в Дедовичском районе будет построена временная дорога для объезда со светофорным регулированием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Госавтоинспекция области просит автолюбителей быть предельно внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Напомним, с 17 февраля начинается капитальный ремонт моста через реку Шелонь на 10-ом километре автомобильной дороги Дубровка - Дедовичи в Дедовичском районе.

Подрядчику в связи с износом объекта предстоит заменить береговые и промежуточные опоры, пролетное строение моста, дорожное полотно, устроить водоотвод и деформационные швы, провести отсыпку и укрепление конуса, сделать лестничные сходы, подъезды и наружное освещение.

Срок окончания работ - 30 ноября 2021 года.