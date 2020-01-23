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Участок дороги Струги Красные - Ляды отремонтирует ООО «ДАФ»

Участок дороги Струги Красные - Ляды на отрезке км 1+200 – км 5+373 в Стругокрасненском районе отремонтирует ООО «ДАФ». Эта компания стала победителем электронного аукциона на определение подрядной организации на выполнение ремонтных работ в Стругокрасненском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГБУ Псковской области «Псковавтодор», подрядчик выполнит фрезерование старого покрытия и устройство выравнивающего и верхнего слоев дорожного покрытия на отрезке длиной 4,2 км, нанесет разметку, укрепит обочины, засеяв их травой, отремонтирует пропускные трубы и автобусную остановку. Кроме того, будут установлены оцинкованные барьерные ограждения.

Финансирование этого объекта составит 46,2 млн рублей. Ремонт будет проведен в рамках регионального проекта Псковской области «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Окончание ремонтных работ запланировано на 14 августа. Заказчиком является ГБУ ПО «Псковавтодор».

Напомним, в 2020 году в рамках нацпроекта «БКАД» будет отремонтировано свыше 153 км автомобильных дорог Псковской области, в том числе более 124 км дорог регионального значения и более 29 км дорог Псковской городской агломерации.