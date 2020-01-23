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Противотаранные устройства смонтируют на улицах трех городов Псковской области

Устройства остановки колесного автотранспорта смонтируют в Пскове, Великих Луках и Пыталово. На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение этой работы.

Максимальная цена контракта составляет 320 тысяч рублей, заказчиком выступил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Псковской области.

Противотаранные устройства появятся на улице Инженерной, 96 в областном центре, улице Комсомольской, 14 в Великих Луках и улице Белорусской, 16а в Пыталово.

ООО «Интехстрой» должно выполнить монтаж с 15 мая по 15 июля.