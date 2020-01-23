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Более 300 миллионов рублей будет вложено в ремонт Гдовского шоссе

Более 300 миллионов рублей будет вложено в ремонт дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье. На сайте госзакупок объявлен аукцион на выполнение работ на участке 54+000 - 76+400 км в Гдовском районе.

Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Псковской области. Максимальная цена контракта - 318 миллионов 468 тысяч рублей. Ремонт будет проведен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Протяженность участка составляет 22,4 км. «Основной задачей ремонта является устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги, без затрагивания конструктивных и других характеристик надежности и безопасности в пределах установленных допустимых значений, технических класса и категорий дорог», - уточняется в техническом задании.

Аукцион назначен на 6 марта, срок исполнения контракта - до 17 сентября 2020 года.

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Ранее сообщалось, что к 17 августа также планируется отремонтировать участок 123+500 - 132+700 км указанной дороги. На эти цели заложено 146 млн 507 тысяч рублей.