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Новая разметка появится на улицах Струг Красных

Администрация Струг Красных объявила аукцион на нанесение дорожной разметки на улицах поселка в 2020 году. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Наносить горизонтальную разметку планируется термопластиком с добавлением микростеклошариков. Работы будут проведены на улицах Псковской, Лесной, Победы, Курортной, Советской, Виноградова, Полевой, Индустриальной.

Максимальная цена контракта - 501 тысяча 661 рубль, срок исполнения контракта - не позднее 7 мая.

Также идет поиск подрядчика, который займется содержанием дорог местного значения в Стругах Красных в период с 15 апреля 2020-го по 15 апреля 2021 года. Начальная цена контракта - 3 миллиона рублей.

В перечне работ среди прочего: планировка гравийных дорог и обочин автогрейдером и восстановление их профиля с добавлением нового материала, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

«Содержание автомобильной дороги предполагает в течение всего года (с учётом сезона) на всем протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию и озеленению дороги», - поясняется в техническом задании.