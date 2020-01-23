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Администрация Пскова напоминает, что въезд в Корытовский лесопарк со стороны ул. Сосновой запрещен

Администрация Пскова напоминает, что въезд в Корытовский лесопарк со стороны ул. Сосновой запрещен.

Въезд в Корытовский лесопарк со стороны ул. Сосновой запрещен. Об этом сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут в ответе на запрос.

В последнее время в редакцию ПЛН участились жалобы от местных жителей на то, что граждане катаются по Корытовскому лесу на машинах и квадроциклах, а также свозят туда мусор. Единственная поляна в Корытовском лесопарке стала местом парковки автохамов: некоторым людям «очень сложно оставить свою машину на парковке или обочине дороги и дойти 300 метров», поэтому они заезжают на машине прямо в лес.

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В связи с этим Псковская Лента Новостей адресовала администрации города вопросы: есть ли в настоящее время действующий, закрепленный соответствующим нормативным правовым актом, запрет на въезд на территорию Корытовского лесопарка на автотранспорте и не планируется ли перекрыть въезд в лесопарк на автотранспорте, установив соответствующие запрещающие знаки или оградительные сооружения.

Елена Жгут в ответе на запрос сообщила, что в 2014 году на въезде в лесопарк со стороны Сосновой установлен дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен».