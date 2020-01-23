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Открыто движение по временному мосту через реку Шелонь в Дедовичском районе

Открылся для движения автотранспорта объездной мост через реку Шелонь в Дедовичском районе. Временное сооружение построено в рамках капитального ремонта моста через реку Шелонь на 10-ом километре автомобильной дороги Дубровка - Дедовичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

17 февраля объект осмотрели заместитель губернатора региона Василий Осипов, председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, заказчик - директор ГБУ ПО «Псковавтодор» Владимир Шаляев и представители подрядчика - ООО «Строительная компания «Балтийский Берег».

Капитальный ремонт моста проводится при финансовой поддержке федерального центра. Стоимость контракта - более 715 млн рублей. В 2019 году финансирование составило 300 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 268,5 млн рублей.

На эти средства произведены основные подготовительные работы: снят почвенно-растительного слой, вырублен кустарник, устроены технологические площадки для строительно-монтажных работ и хранения материалов, проведены работы по устройству временной объездной дороги и временного объездного моста. Все работы идут в соответствии с графиком.

Как отметил Борис Елкин, завершение капремонта моста намечено на 2021 год, однако большая часть работ будет произведена в этом году. Подрядчик демонтирует мостовое полотно, отремонтирует опоры, заменит балки. За счет того, что балок будет больше, мост станет шире на 2 метра. Контрактом также предусмотрено устройство лестничных сходов, тротуаров, ограждения, освещения. На 2021 год запланированы работы по демонтажу временных сооружений и благоустройству.

Открытие движения по временному мосту позволит снять транспортную нагрузку с существующего моста, отменить ограничение по грузоподъемности и приступить к выполнению основных строительно-монтажных работ на объекте, отметили в администрации области.

Автомобильная дорога «Дубровка - Дедовичи» с мостом через реку Шелонь является подъездом к железнодорожной станции Дедовичи, связывает районный центр Дедовичи через дорогу «Порхов - Успенье» с Псковом и другими административными районами области, является кратчайшим путем для выхода на сеть автомобильных дорог федерального значения. Ближайший маршрут объезда моста через реку Шелонь по автомобильным дорогам с капитальным типом покрытия составляет около 110 км.

Автомобильная дорога «Дубровка - Дедовичи» с мостом через реку Шелонь обеспечивает доставку товаров и грузов в поселок Дедовичи, Псковскую ГРЭС и жизнедеятельность прилегающих деревень, а также подъезд к крупному деревоперерабатывающему комплексу полного цикла (ООО «ДЛК», ООО «Лесозавод «Судома»).

Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит транспортную доступность района, возможность транспортировки крупных и сверхтяжелых грузов, повышение безопасности дорожного движения, отсутствие предпосылок для возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.