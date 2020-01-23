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АвтоМир / Дороги

Псковичка просит установить светофор возле конечной остановки автобуса №6

20.02.2020 11:30|ПсковКомментариев: 0

В деревне Череха на месте пешеходного перехода, находящегося на конечной остановке автобуса №6, у поворота на Назимово, необходим светофор. Об этом пишет местная жительница на сайте губернатор60.рф.

Женщина недоумевает, для чего на этом участке автодороги на расстоянии 100-150 метров друг от друга находятся два пешеходных перехода. «Причем ни по одному из них безопасно дорогу не перейти! Трасса очень оживленная, много грузовиков. Пешеходов не видно из-за отбойников, поэтому дорогу не уступают. Утром, когда военные спешат на службу и переходят дорогу, их не видно! Качество освещения дороги, мягко скажем, не на высоте», - отмечает псковичка.

По ее словам, чтобы перейти дорогу, необходимо реально долго ждать, пока хоть кто-то сознательный и не так быстро едущий пропустит.

Кроме того, женщина обращает внимание на то, что на Лопатинском перекрестке не работает кнопка включения зеленого сигнала для пешеходов. «Я специально ждала 15 минут. За это время зеленый сигнал так и не включился. Дети, возвращающиеся из школы, дорогу перебегали на красный свет. И это не их вина, а дорожной службы», - заключила она.

Источник: Псковская Лента Новостей
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