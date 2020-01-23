На дороге Новгородка - Пушкинские Горы установят новое ограждение

Улицы Гагарина и Металлистов в Пскове отремонтируют за два года

Озвучена официальная версия следствия о причинах смертельного ДТП в Пустошкинском районе

Женщина за рулем «Киа» наехала на пешехода на улице Петровской в Пскове

Псковская область подала заявку в новый федеральный проект «Мосты и путепроводы»

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе

В Великих Луках водитель «Ниссана» съехал в кювет и погиб

Эксперты: Дорога в Пустошкинском районе, где произошло резонансное ДТП, была обработана противогололедными материалами

Движение на трассе Р-23 в Пустошкинском районе полностью восстановлено после смертельного ДТП

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО С МЕСТА ДТП

В сети появились фото смертельного ДТП на трассе в Псковской области

Водитель украинского микроавтобуса не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритной фурой в Псковской области - источник

По предварительным данным, восемь человек погибли в ДТП на трассе в Псковской области