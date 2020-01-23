На дороге Новгородка - Пушкинские Горы установят новое ограждение

На автодороге регионального значения Новгородка - Пушкинские Горы (Пушкиногорский район) появится новое оцинкованное барьерное ограждение. На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение этой работы.
Начальная цена контракта - 28 миллионов 796 тысяч 717,93 руб. Источник финансирования - бюджет Псковской области.
Новое ограждение будет установлено на 8 участках, заменено - на 24-х, по правой или левой стороне. Также замена будет произведена на мосту через реку Великую.
Подрядная организация должна будет выполнить планировку обочин, демонтировать существующее барьерное ограждение и установить 7240 погонных метров нового.