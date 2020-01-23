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Центр Порхова перекроют в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

В связи с проведением митинга в честь Дня освобождения города Порхова от немецко-фашистских захватчиков в среду, 26 февраля, на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Порхов - Успенье» вводится временное прекращение движения транспортных средств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, решение принято с целью обеспечения безопасности участников и зрителей мероприятия. Ограничение будет действовать с 11.00 до 13.00 на участке улицы Пушкина от пересечения с улицей Красноармейской до пересечения улицы Красноармейская Слобода с улицей Мебельной.

Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге общего пользования федерального значения «Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков» (Р-56), улицам Псковской и Мебельной.

Временное прекращение движения обеспечивается ООО УК «Порховдомсервис».