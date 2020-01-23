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АвтоМир / Дороги

Власти Пскова: Мы будем оплачивать только качественную уборку дорог

21.02.2020 11:57|ПсковКомментариев: 11

В начале недели заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут совершила объезд города, чтобы проверить качество уборки дорог, а если конкретнее, то как производится очистка бортового камня и срезка грунта вдоль проезжей части. СМИ на объезде не было, но, как заверила сама Елена Жгут, претензий, повышенных тонов и грязи вдоль дорог в городе - масса. В результате полученных «грязевых ванн» подрядчикам, убирающим город, было дано два дня на то, чтобы исправить положение. Как сегодня обстоят дела, узнала корреспондент Псковской Ленты Новостей в ходе очередной проверки.

Сегодня уборкой дорог в Пскове занимаются две подрядные организации - на Запсковье и Завеличье опытная местная ООО «Сити Инвест Групп», а в центре - ГБУ Псковской области «Псковавтодор», которое в этом году выиграло конкурс по уборке города впервые. Правда, как оказалось, ни от опыта, ни от юридического адреса организации чистота в городе не зависит. Судя по словам представителей обоих подрядчиков, безжалостная госпожа погода так и норовит сорвать график уборки.

Вот только на этот раз Елена Жгут оказалась не готова слушать никакие оправдания и заявила, что ее волнует только чистота города, а не количество рабочих часов, денег или чего-либо еще. Все торги проведены, стоимость работ заложена, а чистоты как не было, так и нет. «Администрация очень озабочена тем, чтобы улицы были в чистоте и порядке. Важно, чтобы подрядчик понимал, что мы будем оплачивать только качественно выполненные работы», - подчеркнула она.

Первой точкой объезда стало пересечение улиц Коммунальной и Рокоссовского. По словам подрядчика, на этом отрезке одной из основных проблем является парковка автомашин местных жителей вдоль дороги, соответственно провести полноценную уборку у бортов часто оказывается невозможно. Вот только Елена Жгут заявила, что подрядчику уже было объявлено, что в подобных случаях необходимо напрямую сотрудничать с ГИБДД города - узнавать где, в какие дни разрешена парковка и в соответствии с этим планировать график уборки.

Из-за невозможности сделать машинную уборку, рабочие лопатами отскребают грязь вдоль бортов с проезжей части, формируют небольшие кучи, которые впоследствии должны забирать специальные машины. Но такая машина у этого подрядчика только одна, поэтому кое-где получается, что, пока спецтехника едет к месту уборки, грязь снова разносится по проезжей части.

«Земля насыщена водой после зимы, поэтому собирается вдоль обочин. Когда мы произведем полную уборку, будет зависеть от погодных условий. Есть техника, на которой нельзя работать уже даже при малейших заморозках», - рассказал представитель «Сити Инвест Групп» Павел Талибин.

На аргумент о том, что в этом году подрядчикам как никогда повезло с погодой, он еще раз отметил, что как только ударит мороз, вся работа встанет. Однако озвучил срок, когда их часть города будет выглядеть чистой - две недели при условии отсутствия морозов. Чем занимались рабочие до этого, когда о холоде и речи не было, осталось непонятно ни представителям администрации города, ни сопровождающим.

Ссылаться на недостаток рабочих или уборочной техники подрядчик не стал, рассказал, что ежедневно на уборку дорог выезжает 7 дневных бригад и 2 ночные. По словам Павла Талибина, никаких трудностей с уборкой у них нет. 30 человек задействованы в ручной уборке, плюс механизаторы, техники, 3 бобкета (маленьких уборочных машины с ковшом), погрузчик и другая спецтехника.

Бобкет.

«Автобусные остановки убираются ежедневно. Вот, начали чистить улицу Рокоссовскго, затем приступаем к Коммунальной и Максима Горького. Полная уборка займет примерно три дня. Еще мы убираем Энтузиастов, Ипподромную, Яна Райниса, Николая Васильева, Труда. В силу ограниченных финансов убирать каждый день одни и те же улицы мы не можем, но везде поддерживать чистоту реально», - заявил подрядчик.

Елена Жгут согласилась, что парковка машин - это объективная причина, чтобы перенести уборку, однако отметила, что с сегодняшними погодными условиями, она же и единственная. Замглавы администрации напомнила подрядчику, что случаи, когда некачественная уборка не оплачивалась администрацией, не единичны.

«К счастью, народного контроля нам хватает, люди пишут много, и негативного, и хвалят бывает. Благодаря отзывам населения, в прошлом году мы активно выявляли некачественную уборку и штрафовали подрядчиков», - рассказала Елена Жгут.

Этот же подрядчик убирает и улицу Труда. Там, как оказалось, проблемы схожие - люди постоянно паркуются, разбивают газон, выносят грязь на дорогу. Подрядчик жалуется, что местами там очень низкий бортовой камень, что также способствует загрязнению края проезжей части. «Если мы сейчас будем менять здесь камень, это очень сильно затруднит движение. Здесь и так совсем рядом проводится ремонт дороги. Сейчас менять бортовой камень, чтобы создавать пробку, абсолютно нецелесообразно», - заявила Елена Жгут.

Подрядчик пообещал, что уже в субботу улица Труда будет чистой, однако отметил, что, чтобы привести в порядок оживленные улицы, потребуется минимум две недели.

«Не могу сказать, что довольна работой подрядчика, претензий много. Подрядчик должен работать каждый день. Если не хватает техники, нужно закупать. В городе должно быть чисто. А если сейчас посмотреть, то видно, что на дорогах много наносного грунта. Если это все не убрать и не содержать в чистоте, то мы утонем в пыли, как только начнется теплая солнечная весна. В ходе объезда мы увидели 4 работающих бригады, они работают, но видно невооруженным взглядом, что техники недостаточно», - заключила замглавы администрации Пскова.

У второго подрядчика - ГБУ Псковской области «Псковавтодор», который убирает практически весь центр города, ситуация аналогичная. На выезде он рассказал, что уборка проходит согласно календарному плану и выполняется в комплексе: проводится подметание улиц, уборка крупного мусора, срезка земли вдоль бортового камня. По мнению представителя подрядчика Евгения Матвиенко, пятнадцати дорожных рабочих достаточно, чтобы в центре города было чисто. Со слов подрядчика, чтобы обеспечить чистоту везде, необходимо только время, «на приведение дорог в центре в порядок потребуется месяц, полтора».

Елена Жгут обратила внимание, что, несмотря на то, что, со слов подрядчика, уборка уже проводилась на улице Советской и площади Ленина, они все равно остаются грязными. А подрядчик возмутился, что центр убирали два дня назад.

«Нам важна не цикличность, нам важно, чтобы было чисто. Если где-то нужно убирать каждый день, то значит нужно убирать каждый день. Еще неделю я буду проводить мониторинг качества уборки города, если ничего не измениться, будем принимать меры и привлекать к решению вопроса контрольное управление», - заключила Елена Жгут.
 

Ксения Кулакова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 11Версия для печати
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